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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والزيت والذهب

03:29 م الجمعة 04 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والطماطم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والأرز اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر خلال منتصف تعاملات الجمعة

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أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد
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