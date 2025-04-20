تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

وصل سعر الذهب عيار 14 عند 3183 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 4092 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 4775 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 5457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب عند 38200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54570 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169712 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272850 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية

سجل سعر الذهب عالميًا تراجعا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.