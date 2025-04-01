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لجنة تسعير البترول في الإمارات تخفض أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي

11:17 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

محطة بنزين بالإمارات

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كتبت_ أمنية عاصم:

أقرت لجنة تسعير البترول في الإمارات تخفيض أسعار البنزين لشهر إبريل 2025 والتي جاءت وفق لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل المنعقدة في 31 مارس 2025 في أبوظبي.

وجاءت أسعار الوقود لشهر أبريل 2025، على النحو التاني، وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر والبنزين "سوبر 98": 2.57 درهم لكل لتر، والبنزين "خصوصي 95": 2.46 درهم لكل لتر، والبنزين "إي بلس 91": 2.38 درهم لكل لتر.

ويذكر أن اللجنة خفضت الأسعار للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام ، حيث جاءت أسعار الوقود لشهر مارس 2025، على النحو الآتي: " وقود الديزل: 2.77 درهم لكل لتر، البنزين "السوبر 98": 2.73 درهم لكل لتر ، البنزين "خصوصي 95": 2.61 درهم لكل لتر ، البنزين "إي بلس 91": 2.54 درهم لكل لتر.

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