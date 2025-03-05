لأول مرة في العالم.. إطلاق حاسوب حيوي يحتوي على خلايا دماغية بشرية

كتبت- آية محمد:

كشفت شركة كورتيكال لابس الأسترالية عن إطلاق "CL1"، أول كمبيوتر بيولوجي في العالم يجمع بين خلايا الدماغ البشرية وأجهزة السيليكون لتشكيل شبكات عصبية، وفقًا لما تم نشره على موقع Naukatv.ru.

ويجمع" CL1 " بين الخلايا العصبية في الدماغ البشري الحية المزروعة في المختبر مع مجموعة مستوية من 59 قطبًا كهربائيًا، مما يسمح بالتحفيز ثنائي الاتجاه وقراءة الإشارة، ويحافظ نظام دعم الحياة المدمج على صحة الخلايا، وتستهلك الوحدة بأكملها 850-1000 واط فقط من الطاقة.

وتتيح هذه التقنية للخلايا تشكيل شبكات عصبية متطورة باستمرار قادرة على التعلم الذاتي والتكيف.

وكان الفريق البحثي قد كشف في وقت سابق من عام 2022 عن "دماغًا محسنًا ذاتيًا" حيث تم تدريب 800 ألف خلية عصبية "من خلايا الإنسان والفئران" للعب لعبة فيديو، والآن سيحصل الباحثون وبفضل تسويق " CL1" على فرصة لدراسة مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من تطوير الأدوية والاختبارات السريرية وحتى إنشاء أنظمة تحكم ذاتية.

وقال بريت كاغان قائد المشروع "الإصدار الحالي عبارة عن تقنية مختلفة تمامًا، في السابق، تم استخدام شريحة " CMOS"، والتي وفرت سرعة قراءة عالية، لكنها لم تسمح بمراقبة حالة الخلايا.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما تم تحفيزها، لم تكن هناك طريقة للسيطرة على تراكم الشحنة وموازنة اللوحة، مما أدى إلى زيادة الشحنة أثناء التحفيز طويل الأمد وإلحاق الضرر بالخلايا" .

كيف يعمل " CL1"؟

يتم إنتاج الخلايا الدماغية من خلايا جذعية خاصة بطريقتين: الطريقة الأولى تحاكي ظروف التطور داخل الرحم باستخدام جزيئات صغيرة، والطريقة الثانية تقوم بتنشيط الجينات التي تحولها إلى خلايا عصبية.

و يتم بعد ذلك وضع هذه الخلايا العصبية على قاعدة من السيليكون حيث تبدأ بالعمل مثل الكمبيوتر الحقيقي، وذلك باستخدام المحفزات الكهربائية.

وقام المهندسون بتطوير منصة سحابية "Whotware-as-A-Service" (WAAS) والتي يمكن من خلالها استئجار قوة الحوسبة لجهاز .CL1

والشبكات العصبية المبنية على شريحة السيليكون قادرة على التطور والتكيف، تمامًا مثل الكائن الحي، ويزعم المهندسون الذين طوروا هذه التكنولوجيا أنها تتمتع بسرعة ومرونة مذهلة في التعلم.

وتجعل هذه الصفات هذه الشريحة متفوقة بشكل كبير على شرائح السيليكون التقليدية المستخدمة لتدريب نماذج اللغة الحديثة واسعة النطاق مثل " ChatGPT".

وقال لوز بلين، أحد المشاركين في المشروع "نحن نراه تقريبًا كشكل جديد من أشكال الحياة، شيء مثل حيوان أو إنسان.

نحن نقترب من الذكاء الاصطناعي من منظور هندسي وهو استخدام الخلايا العصبية البيولوجية كأساس، ولكن تجميعها بطريقة جديدة تمامًا".

واستغرق تطوير " CL1" 6 سنوات، ومن المقرر أن يدخل حيز الاستخدام بحلول نهاية عام 2025.