وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات عالمية فرص الاستثمار في مصر

كتبت- آية محمد:

عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع "لى زيكسو" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "زد تي إي ZTE " وعدد من قيادات الشركة الصينية الرائدة عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وناقش الاجتماع خطط الشركة المستقبلية وفرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، وجاء ذلك على هامش مشاركة طلعت في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول " MWC 2025" .

كما ناقش اللقاء مستجدات العمل في تنفيذ الشركة لمعملين تدريب بالمعهد القومي للاتصالات، وجهودها لبدء التصنيع المحلي لعدد من منتجاتها في مصر، وذلك بموجب مذكرات التفاهم الموقعة في سبتمبر الماضي.

واستعرضت الشركة جهودها في تنفيذ مشروعات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وخططها لزيادة حجم أعمالها في مصر بالاعتماد على الشباب المصري بعد تدريبه على تكنولوجيات الشركة وكذلك خططها في إنشاء مركز للبحث والتطوير لخدمة مشروعات الشركة في أفريقيا.

كما التقى طلعت، بـ"روبرت ابرج" الرئيس التنفيذى لشركة "سيجما تكنولوجي" Sigma Technology العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات التقنية.

وتناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية للتوسع في مصر، والمقومات التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال التعهيد والتسهيلات المقدمة للشركات في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وفي سياق متصل؛ التقى طلعت مع "هلموت رايزنجر" الرئيس التنفيذي لشركة " بالو ألتو نتوركس Palo Alto Networks" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني؛ وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية في هذا المجال.

وخلال اللقاء أشاد "رايزنجر" بالكفاءات المصرية وخبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن تطلعه للتوسع في حجم أعمال الشركة بمصر من خلال الاعتماد على الكوادر المصرية في تقديم الخدمات الرقمية لعملاء الشركة في شمال أفريقيا.