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150 جنيهًا لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:28 ص الأحد 30 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و340 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

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أسعار الأسماك سوق العبور الكابوريا المأكولات البحرية
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