بعد تدخل حماية المنافسة.. انخفاض كبير في سعر كتكوت التسمين

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار كتاكيت التسمين تراجعًا خلال اسبوع، إذ انخفض سعر الكتكوت بنحو 20 جنيهًا، ليتراوح حاليًا بين 35 و40 جنيهًا في بعض الشركات، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 61 جنيهًا، وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي".

وأرجع السيد، هذا الانخفاض إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد الشركات المتلاعبة بالأسعار، متمثلة في إحالة 162 شركة منتجة لكتاكيت التسمين إلى النيابة العامة، عقب كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلاعبها في تحديد الأسعار يوميًا.

وكان جهاز حماية المنافسة كشف عن تلاعب 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك عن طريق قيامهم بتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها.

لذا قرر مجلس إدارة الجهاز، تحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد ال 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك للمخالفة بأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وقال السيد: "هذا التراجع يثبت أن هناك أخطاء واضحة في التسعير، كيف يمكن أن ينخفض سعر الكتكوت 20 جنيهًا فجأة دون أي تغير حقيقي في التكلفة؟ هذا يؤكد أن التسعير كان يتم وفقًا لرغبات المنتجين وليس بناءً على تكاليف فعلية".

وأوضح السيد، أن التراجع الحالي في الأسعار يعود أيضًا إلى انخفاض الطلب، حيث لا يقبل المربون على شراء الكتاكيت في هذه الفترة لأن دورة التسمين الحالية لن تتزامن مع شهر رمضان، حيث يتركز اهتمام المستهلكين خلال عيد الفطر على الأسماك أكثر من الدواجن.

وأضاف السيد، أن"ما حدث قبل رمضان هو استغلال واضح لحالة الطلب المرتفع، إذ رفع المنتجون الأسعار بشكل غير مبرر بحجة زيادة الطلب، لكن المفترض أن التسعير يعتمد على التكلفة الحقيقية، وليس فقط على حجم الطلب"

وأشار السيد إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الكتاكيت في الفترة الماضية، فإن أسعار الدواجن لم تشهد قفزات مماثلة، حيث استقرت أسعار الدواجن البيضاء منذ بداية رمضان عند 90 و91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيه .

وأرجع السيد هذا الاستقرار إلى تحركات الدولة لضبط السوق من خلال توفير كميات كبيرة من الدواجن عبر المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى المبادرات مثل "أهلاً رمضان"، التي ساهمت في تحقيق التوازن في الأسعار ومنع أي زيادة في الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الفراخ البلدي الحر تبلغ حاليًا 125 جنيهًا للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، في حين يصل سعر الفراخ البلدي الساسو إلى 100 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

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