هل ترتفع أسعار المشروبات الغازية بعد رسوم ترامب على الألومنيوم؟ كوكاكولا توضح

كتبت- دينا كرم:

قالت شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الألومنيوم بنسبة 25% لن تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، بحسب ما نشرته "CNN الاقتصادية".

وأكدت كوكاكولا، أنها ستعتمد على حلول بديلة، مثل زيادة استخدام العبوات البلاستيكية والزجاجية، للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية طلب المستهلكين.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين عن فرض رسوم جمركية بواقع 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف لدى البعض من ارتفاع أسعار المشروبات الغازية، لكن بعد صدور القرار، بدأت شركات المشروبات في دراسة تأثير هذه الرسوم، وجاءت النتائج أقل إثارة للقلق.

وأوضح جيمس كوينسي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، أن الشركة قد تتجه إلى تقليل الاعتماد على الألومنيوم وزيادة إنتاج العبوات البلاستيكية لتلبية الطلب والحفاظ على الأسعار.

وقال كوينسي، "إذا أصبحت عبوات الألومنيوم أكثر تكلفة، يمكننا التركيز بشكل أكبر على الزجاجات البلاستيكية".

من جانبه، أشار آدم إس هيرش، كبير الاقتصاديين في معهد السياسة الاقتصادية، إلى أن هذه الرسوم لن يكون لها تأثير يُذكر على أسعار المستهلك، موضحاً أن الشركات لديها هوامش ربح كافية لاستيعاب الزيادة الطفيفة في تكلفة الإنتاج.

وأظهرت بيانات عام 2023 أن شركة كوكاكولا استخدمت البلاستيك في تغليف نحو 50 % من منتجاتها، والألومنيوم بنسبة 25 %، والباقي في الزجاج ومواد أخرى.

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