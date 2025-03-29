الذهب يقفز بنحو 350 جنيهًا خلال شهر رمضان

كتبت- دينا كرم:

حقق سعر الذهب مكاسب مرتفعة خلال شهر رمضان ليقفز بنحو 350 جنيه، مقارنة بنهاية شهر فبرار الماضي، وسط زيادات أسعاره عالميا بفعل حالة عدم اليقين لتبعات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 350 جنيها خلال شهر مارس إلى نحو 4075 جنيهًا للجرام بمنتصف التعاملات اليوم مقارنة بنحو 4025 جنيهًا للجرام بنهاية شهر فبراير.

فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب 2800 جنيه إلى 35 ألف جنيهًا للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم مقارنة بنحو 32200 جنيه للجرام بنهاية فبراير الماضي.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال حديثه مع "مصراوي" الزيادات التي يشهدها الذهب خلال شهر مارس إلى التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، والتي أثرت على البورصة العالمية، مما أثر على أداء السوق المصري، باعتبار أن مصر سوق مفتوح يتأثر بالسعر العالمي للمعدن النفيس.

وأكد نجيب أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا، حيث لا يقتصر دوره على حفظ قيمة الأموال، بل يحقق مكاسب إضافية لحائزيه، مما يجعله خيارًا استثماريًا موثوقًا.

ورجح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، استمرار الارتفاع في الأسعار وذلك بارتفاع الذهب بشكل عام، وذلك بسبب استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يرجح استقراره في الارتفاع.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس توقع خلال حديث له في وقت سابق وصول الذهب عالميا إلى 5 آلاف دولار بعد أن كسر حاجز الـ 3 آلاف دولار للأوقية.

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