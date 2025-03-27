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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في آخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر

02:26 م الخميس 27 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.89% عند مستوى 32026 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.98% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 240 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 199.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 40.1 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.06% عند مستوى 31744 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

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