آي صاغة: الذهب يرتفع 90 جنيها خلال أسبوع بفعل 5 عوامل

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا 2.3% بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وسط عوامل عديدة دعمت هذا الارتفاع، من بينها التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنفس نسبة الزيادة في السوق المحلية خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وفق أي صاغة.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الأسبوع الماضي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، بأن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بمقدار 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3910 جنيهات، قبل أن يصل بنهاية الأسبوع إلى 4000 جنيه.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع سعر الأوقية بمقدار 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2798 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 2887 دولارًا في 7 فبراير، قبل أن تغلق عند 2861 دولارًا.

كما سجلت أسعار باقي الأعيرة في السوق المحلية عيار 24 نحو 4571 جنيهًا، عيار 18 نحو 3429 جنيهًا، عيار 14 نحو 2667 جنيهًا والجنيه الذهب نحو 32000 جنيه.

كشفت بيانات «آي صاغة» أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بحوالي 260 جنيهًا منذ بداية العام، حيث بدأ جرام عيار 21 تعاملات يناير عند 2740 جنيهًا، ليصل إلى 4000 جنيه حاليًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 237 دولارًا، من 2624 دولارًا إلى 2861 دولارًا، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 2887 دولارًا.

عوامل دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية

وكشف إمبابي عن خمسة عوامل رئيسية دفعت أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، منها عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم العالمية، بالإضافة السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وزيادة الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتسببت بعض القرارات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مثل قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول مثل الصين وكندا والمكسيك، في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وكانت قرارات الرئيس الأمريكي بفرض 25% رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك، و10% على الصين، قد أثارت مخاوف المستثمرين، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وبحسب تقارير رسمية، ارتفعت شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، مما تسبب في نقص في أسواق لندن وزيادة المخزون الأمريكي إلى 82 مليار دولار، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.

أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا يقترب من مستويات 4200 جنيه التي سُجلت في يناير 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار وتراجع الطلب المحلي.

تأثير معدلات التضخم الأمريكية على الذهب

وأوضح التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، مما يعزز من قوة الذهب.

وفي تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، تم تسجيل 143 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 170 ألف وظيفة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من تحديات، ويزيد من جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

دور البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث استأنف بنك الشعب الصيني شراء الذهب، لترتفع احتياطياته إلى 2285 طنًا، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي احتياطياته الأجنبية، مما يشير إلى إمكانية زيادتها إلى 10% لمواكبة البنوك المركزية العالمية.

كما كانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب في 2024، حيث زاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 90 طنًا، وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية اشترت 1045 طنًا من الذهب خلال 2024، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الطلب 1000 طن، مما يعزز من أداء الذهب عالميًا.

وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من الأحداث والبيانات الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب، أبرزها، شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء.

كما يترقب السوق شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، وصدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة.