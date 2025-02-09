خلال تداول أسهم "جو جرين للاستثمار".. الشيخ: دور حيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد

كتبت- أمنية عاصم:

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية على أهمية الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني كمنصة تمويل حيوية تتيح للشركات المقيد أوراقها المالية الحصول على التمويل اللازم للنمو.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا ببدء التداول على أسهم شركة "جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية" (GGRN.CA) عد قيدها بالسوق الرئيسي بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة طه عبد المولى، رئيس مجلس إدارة الشركة .

وأضاف الشيخ أن البورصة المصرية ترحب بجميع الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض.

وكما أشار إلى أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد؛ بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أهمية الطروحات الجديدة خاصةً الطروحات الحكومية ذات الحجم الكبير، مشددًا على أنها تمثل الأولوية القصوى والعاجلة لسوق المال في الفترة الحالية.