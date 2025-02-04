عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2627 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3377 جنيهٌا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3940 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4503 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 31520 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45030 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 140043 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 225150 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02 % إلى نحو 2816 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.