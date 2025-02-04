كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع أمس في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-2- 2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4469 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3352 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2607 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1862 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 138989 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31280 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95 % إلى نحو 2825 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. لمعرفة أسعار الذهب اضغط (هنا)