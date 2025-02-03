وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية غير عادية على المكسيك وكندا والصين، وذلك خلال توقيعه على السياسة الاقتصادية التي طال انتظارها في ناديه "مار إيه لاغو".

ويرى لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، وزيادة تكاليف المدخلات للمنتجين في الولايات المتحدة، مما سيجعل الإنتاج في كل مكان آخر أكثر جاذبية.

وأوضح سامرز، خلال حديثه مع شبكة CNN، أن الدول التي فُرضت عليها تلك التعريفات الجمركية ستستجيب لذلك بتفضيل المنتجات الأوروبية والآسيوية على المنتجات الأمريكية، وهو ما لن يكون في صالح الولايات المتحدة.

وأضاف سامرز، أن تلك الدول سوف تتوسع من خلال الترحيب بالاستثمارات من دول أخرى بدلًا من الولايات المتحدة.

وأشار سامرز، إلى أن هذا سيجعل كل دولة أخرى ترغب في الانفصال عن أمريكا بسبب نوع التكتيكات التي تنخرط

وتابع: "أنا لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذا النوع من الحرب الاقتصادية استراتيجية جيدة"

كما تساءل عن سبب استهداف كندا والمكسيك بشكل أكبر من الصين قائلًا "إذا كنت ستستخدم الحرب الاقتصادية كاستراتيجية، فأنا لا أفهم لماذا تفعل ذلك مع كندا والمكسيك أكثر من الصين، وأنا لا أفهم لماذا أهدافنا الأولية هي كندا والمكسيك".

وأضاف أن "هذه مجرد استراتيجية اقتصادية غريبة وأعتقد أنها خطيرة للغاية بالنسبة لبلادنا".