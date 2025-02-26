هبوط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:



هبط سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 45 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2740 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3523 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4110 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4698 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46980 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146108 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24

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سعر الذهب عالميًا



وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2907 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





