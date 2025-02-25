وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري في اجتماعات اللجنة الاقتصادية بالإمارات

كتبت- دينا خالد:

توجه حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لترأس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال عام 2024 نحو 5.5 مليار دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات الزراعية، والحديد والصلب، والكابلات، والآلات والمعدات.

ومن المقرر أن يلتقي مع الوزيرعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

ويضم الوفد المصري المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة شريف عيسى، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات، وجمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية.