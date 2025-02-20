رئيس الرقابة المالية: 911.5 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت نحو 911.5 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بنحو 893.5 مليار جنيه في 2023 بمعدل نمو وصل إلى 2.02%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم لتناول حصاد العام، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024 لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

ويليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حيث استحوذت على حوالي 13% من إجمالي التمويل، وفي المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 10.5% ثم إجمالي قيمة الأوراق المخصصة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح.

ويأتي بعده إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ثم إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%.

ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح والتي تبلغ حوالي 2.8%.