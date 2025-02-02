ما حقيقة تلقي شركة صناعات مواد البناء عرضًا أمارتيًا

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عدم تلقيها أي بيانات من شركة صناعات مواد البناءالتي تستحوذ على حصلة فيها بـ47.61% من أحمالي أسهم الشركة عرضا إمارتيا للاستحواذ على حصة منها لسداد مديونية على البنك الأهلي المصري

ووفق الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، أكدت شركة جنوب الوادي أنها سوف تتواصل مع إدارة شركة صناعات مواد البناء لمعرفة صحة الخبر وسوف توفي بأي جديد في هذا الشأن في حينه؛ مع حفظ كافة حقوق الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضحت الشركة، أن شركة صناعات مواد البناء تمتلك نسبة 47.61% في شركة جنوب الوادي للأسمنت والتي تمثل 292.34 مليون جنيه من رأسمال الشركة المقدر 614 مليون جنيه.

وأشارت إلى عدم قيام شركة صناعات مواد البناء بالالتزام ببرنامج السداد لمديونيات القرض وطلب البنك الأهلي المصري من شركة صناعات مواد البناء سرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية المقدرة بمبلغ 1.70 مليار جنيه.

كما قامت الشركة بمخاطبة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها وكذا خطاب للبنك الأهلى المصري وصورة منه لشركة صناعات مواد البناء.