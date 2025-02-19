كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4148 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1975 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 147431 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33180 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2927 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.