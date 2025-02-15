أسعار النفط تتراجع وسط توقعات باتفاق روسي أوكراني يخفف العقوبات

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة، وسط احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يخفف من اضطرابات الإمدادات العالمية من خلال إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب تأخير فرض الرسوم الجمركية المتبادلة الفورية من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أي 0.37 % لتسجل عند التسوية 74.74 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أي 0.77 % إلى 70.74 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، حقق خام برنت مكاسب بنسبة 0.11% في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.37%.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن موسكو في حال التوصل إلى اتفاق سلام إلى تعزيز إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير لها عن سوق النفط إن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا تم العثور على حلول بديلة لحزمة العقوبات الأميركية الأخيرة .

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "التطورات الإيجابية على الجبهة التجارية في ضوء تأخيرات الرسوم الجمركية الأمريكية يمهد الطريق لبعض التعافي في أسعار النفط ، حيث تتحسن بيئة المخاطرة أمام احتمالات التوصل إلى مزيد من التوافق التجاري".

وفي محاولة للحد من الخسائر، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة إن الولايات المتحدة قد تمارس أقصى قدر من الضغوط الاقتصادية على إيران.

كان ترامب قد دفع صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر خلال ولايته الأولى بعد إعادة فرض العقوبات.

وقال محللون في جيه بي مورجان يوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا عن العام السابق.



وقال البنك إن "الطلب المتباطئ في البداية على وقود التنقل والتدفئة انتعش في الأسبوع الثاني من فبراير، مما يشير إلى أن الفجوة بين الطلب الفعلي والمتوقع ستضيق قريبا".