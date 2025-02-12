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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

03:48 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض أمس الثلاثاء بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4640 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3480 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2707 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1933 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 144321 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2903 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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