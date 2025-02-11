خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الجبن واللحوم والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والجبن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن واللحوم وانخفاض العدس اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء