ارتفاع الجبن واللحوم وانخفاض العدس اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.61 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 55.73 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.49 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.04 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.9 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 59.48 جنيه، بتراجع 4.07 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.26 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.74 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.75 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.08 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الأرز السائب: 28.72 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.53 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 146.88 جنيه، بزيادة 3.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.9 جنيه، بزيادة 4.95 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.62 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 116.4 جنيه، بزيادة 7.85 جنيه.