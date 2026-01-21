7 سفينة.. الولايات المتحدة تُعلن احتجاز ناقلة نفط أخرى في الكاريبي



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قواتها احتجزت ناقلة نفط في الكاريبي، هي 7 سفينة يتم احتجازها منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض حصار لمنع السفن الخاضعة للعقوبات من التوجّه إلى فنزويلا أو مغادرتها.

وجاء في منشور للقيادة الجنوبية الأمريكية على منصة "إكس": أن السفينة "ساجيتا" كانت تتحدى الحصار الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات وقد تم احتجازها دون أي حوادث.

كانت الولايات الممتحدة قد احتجزت قبل قرابة أسبوعين ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي بل ولوحت بإمكانية محاكمة البحارة الذين كانوا على متنها.

اتَّهمت موسكو، الولايات المتحدة بإثارة التوترات وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر مصادرتها ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي الأربعاء قبل الماضي.

ووصفت الخارجية الروسية الخطوة بأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر العسكري والسياسي، معربة عن قلقها من الاستعداد الذي تبديه واشنطن للتسبب بأزمات دولية.

بدورها، انتقدت الخارجية الصينية احتجاز أمريكا السفن الأجنبية في المياه الدولية وعدته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بالتصرف بشكل تعسفي عقب احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي.

وكان قد تم احتجاز ناقلة النفط "بيلا 1" قرب أيسلندا، بتهمة التحايل على عمليات التفتيش التي يفرضها خفر السواحل الأمريكي والعقوبات.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا على منصة "إكس": إن وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا احتجاز الناقلة بيلا 1 لانتهاكها العقوبات الأمريكية، وتعرف الناقلة ذاتها باسم "مارينيرا" أيضًا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الجيش الأمريكي ينفِّذ عملية للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي، بعدما أرسلت موسكو قطعا بحرية لمرافقتها.

ووفقا للولايات المتحدة، كانت الناقلة تنقل في السابق النفط الخام من فنزويلا وإيران.

وتعد كلتا الدولتين حليفتين للصين، وتزودان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بكميات من النفط، وفقا للغد.