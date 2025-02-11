سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2717 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3493 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4075 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4657 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144833 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 232850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2906 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.