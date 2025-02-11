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انخفاض أسعار الحديد والاسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

09:52 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37832.3 جنيه، بتراجع 12.52 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39665.5 جنيه، بتراجع 108.79 جنيهٌا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3065.58 جنيه، بتراجع 26.16 جنيه.

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