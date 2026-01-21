ليبيا.. عاصفة رملية تتسبب في حظر تجول وإغلاق عام ليومين

تسببت عاصفة رملية قوية اجتاحت شرق وجنوب ليبيا، منذ ليل الاثنين وحتى أمس الثلاثاء، في شلل واسع للمرافق العامة، ما دفع الحكومة المكلفة من البرلمان لإعلان تعطيل جميع المصالح الحكومية لمدة يومين، وفرض حظر تجول شامل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأدت العاصفة المصحوبة برياح شديدة وتدن في مستوى الرؤية إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والجامعات.

وفي مدينة بنغازي، وثقت الصور أضرارا مادية كبيرة شملت اقتلاع أشجار وسقوطها على السيارات، وانهيار جدران منازل وأعمدة كهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار عن عدة مناطق.

وفي سياق الاستجابة الطارئة، حذرت شركة الكهرباء المواطنين من الاقتراب من الأسلاك المتساقطة، دافعة بفرق ميدانية لإزالة العوائق، فيما طالبت السلطات المواطنين بتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الصحراوية.