ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما انخفضت أسعار الخيار الصوب، والبصل الأحمر، والفلفل الحامي، والجوافة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و14.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 8 و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 33 و45 جنيهًا، بتراجع جنيهين.