وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

أعلن الفنان نضال الشافعي، وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل قليل.

كتب نضال: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد آل بهجت دريم لاند والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات.. اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليا في تصوير مسلسل درش مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، إخراج أحمد خالد أمين.