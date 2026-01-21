إعلان

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة


كتب- معتز عباس:

01:29 ص 21/01/2026

الفنان نضال شافعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان نضال الشافعي، وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل قليل.

كتب نضال: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد آل بهجت دريم لاند والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات.. اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليا في تصوير مسلسل درش مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، إخراج أحمد خالد أمين.

نضال الشافعي وفاة والدة نضال الشافعي وفاة والدة الفنان نضال الشافعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
أخبار مصر

مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان