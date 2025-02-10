بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 60 جنيها بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهاً، بمنتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2703 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3476 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4055 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4634 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144117 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 231700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

قفز سعر الذهب عالميًا ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، حيث ارتفع بنسبة 1.38% إلى نحو 2900.6 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.