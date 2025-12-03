إعلان تحريري

افتتحت مجموعة Staff Arabia الرائدة في قطاع حلول الموارد البشرية وخدمات التعهيد وتصدير الخدمات، مقرها الرئيسي في مصر أول أمس في خطوة نحو توسيع خدماتها.

شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار رجال الدولة والاقتصاد والاستثمار، في مشهد يعكس الثقة في رؤية الشركة ورسالتها على رأسهم رجل الأعمال الدكتور علي الدكروري وعقيلته السيدة نيفين علي والمهندس أحمد الدكروري ورجل الأعمال الدكتور ممدوح العربي والوزير أحمد درويش الرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي افتتاح المقر بالتزامن مع إعلان المجموعة عن توسّع كبير في عملياتها في مصر و الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات حلول الموارد البشرية (HRO) وأنشطة خدمات الأعمال (BPO) و التعهيد Offshoring، في خطوة تعكس خطتها لتعزيز حضورها داخل السوق المحلية والإقليمية ودعم عملائها المحليين والعالميين بحلول أكثر تطورًا.

ومتوقع أن تزيد استثمارات المقر إلى 150 مليون جنيه كمرحلة ثانية، ومن المستهدف خلق أكثر من 1000 فرصة عمل، فيما تخطط الشركة للتوسع في خدماتها والقطاعات المستهدفة لجذب المزيد من نشاطات الأوفشورينج إلى مصر وقد يشمل ذلك التوسع في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية كمرحلة مقبلة.

ويمثل هذا الحدث محطة استراتيجية للشركة، حيث جمع قادة وخبراء صناعة الخدمات والموارد البشرية للوقوف على التطورات المتسارعة في قطاع تصدير الخدمات، وتسليط الضوء على الفرص المتنامية التي تتيحها مصر باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع.

وفي تعقيبه على هذه التوسعات، قال إياد الحافظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Staff Arabia:"نستثمر اليوم في قدرات أكبر، ومساحات أوسع، وتكنولوجيا أكثر تقدمًا، لأننا نؤمن بإمكانيات السوق المصري والكوادر المصرية، وقدرتها على قيادة مستقبل خدمات الأعمال في المنطقة. توسّعنا الجديد ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل هو التزام طويل الأمد بدعم شركائنا وتقديم حلول أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز دور مصر كوجهة عالمية في صناعة الخدمات".

وأكدت الشركة أن توسّعها الجديد يأتي في إطار مساهمتها في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم الجهود الحكومية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الصناعات القائمة على المعرفة، ورفع القدرة التنافسية لمصر في مجالات تقديم الخدمات العابرة للحدود.

ويُعد المقر الجديد نقلة نوعية في مسيرة Staff Arabia، حيث تم تصميمه وفق معايير الشركات العالمية، بهدف توفير بيئة عمل أكثر مرونة وابتكارًا، ودعم خطط التوسع وتوظيف الكفاءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائها في مصر وخارجها.

تقدّم Staff Arabia مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات في مجال الموارد البشرية وخدمات الأعمال، وتشمل تغطيها الجغرافية أكثر من 16 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشمل أنشطتها خدمات التعهيد بمختلف أشكاله، وإدارة الموارد البشرية عبر أنظمة حديثة ومتطورة، إضافة إلى خدمات دعم مراكز الاتصال والدعم التشغيلي بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة، كما توفر المجموعة خدمات التشغيل عن بُعد من خلال مكاتب خلفية و افتراضية، إلى جانب إدارة الرواتب والأجور والامتثال وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتضم خدماتها أيضًا إدارة التشغيل سواء المؤقت أو الدائم، بما يتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية الاستفادة من حلول مرنة وفعّالة تدعم نمو أعمالها وتوسّعها في أسواق متعددة.