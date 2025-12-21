إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : آية محمد

09:30 م 21/12/2025

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية الأحد 21-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3860 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4965 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5790 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6615 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205726 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4338 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

