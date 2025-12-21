عمومية "جهينه" الغير العادية توافق بالإجماع على تعديل النظام الأساسي

قالت شركة جهينه للصناعات الغذائية، إن جمعيتها العامة غير العادية لمساهمي الشركة، انعقدت يوم الخميس الماضي، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين، وبمتابعة وحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الجمعية العامة غير العادية اتاحت الحضور والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles، في إطار التزام جهينه بتطبيق كافة ممارسات الحوكمة والشفافية، وتيسير مشاركة المساهمين وضمان حقهم في التصويت والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.

وأكدت جهينه، على أن أعمال الجمعية العامة غير العادية أسفرت عن الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (22) و(40) و(62) من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس توافق المساهمين الكامل على القرارات التنظيمية المطروحة، ويؤكد سلامة الإجراءات المتبعة، والالتزام الكامل بالقواعد والقوانين المنظمة.

وقال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه، إن الموافقة بالإجماع على تعديلات النظام الأساسي تعمس درجة الوعي والمسؤولية لدى مساهمي جهينه، وحرصهم على دعم منظومة حوكمة قوية ومتطورة تحمي حقوق جميع المساهمين دون تمييز.

وأضاف ثابت، أن هذا التعديلات تأتي في إطار تطوير الإطار التنظيمي للشركة بما يضمن استقرارها واستدامتها، ويتماشى مع خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وأوضحت الشركة، أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية والتي وافق عليها جميع المشاركين بالإجماع، تأتي في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، وحماية حقوق المساهمين، ودعم استقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة، بما يواكب تطلعاتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الشركة، أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم استقرار الأعمال، واستمرار انتظام العمليات التشغيلية، وتنفيذ استراتيجية النمو للشركة.

وشددت الشركة على أنها تولي أهمية قصوى للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين، مع الالتزام الكامل بحماية هوية الشركة وملكيتها الفكرية باعتبارها كيانًا مصريًا وطنيًا رائدًا.

وأضاف بيان الشركة، أن النجاحات التي حققتها في السوق المصرية تمثل قاعدة صلبة للانطلاق نحو التوسع الإقليمي وتحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى المنطقة.

وأكدت شركة جهينة، على التزامها الكامل بالتعاون المستمر مع الجهات الرقابية، والعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يحافظ على ثقة المساهمين والمستثمرين.