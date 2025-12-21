خبراء: الإقبال على شراء السبائك الذهبية يتفوق على المشغولات هذا العام

أكد خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" أن الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية يتفوق على المشغولات خلال العام الجاري في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع السيولة لدى المواطنين، حيث اتجه كثيرون للادخار في السبائك بسبب انخفاض مصنعيتها.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإقبال على شراء السبائك خلال العام الجاري جاء أعلى من الإقبال على المشغولات الذهبية.

وأوضح أن المواطنين يفضلون السبائك باعتبارها وسيلة آمنة لادخار الأموال خاصة أن مصنعيتها أقل مقارنة بالمشغولات.

وكان تقرير المجلس العالمي للذهب كشف أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية تراجعت بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل نحو 4.4 طن مقابل 5.1 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصريين من الذهب كملاذ آمن تراجعت أيضًا بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

وأشار منيب إلى أن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية ارتفع فقط خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع عودة المصريين العاملين بالخارج سواء من دول الخليج أو أوروبا وأمريكا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الإقبال العام على شراء الذهب تراجع بنسبة 12% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع نجيب هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب والقفزات السعرية التي سجلها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى المواطنين.

وأوضح أن الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يفوق الإقبال على المشغولات الذهبية وذلك في ظل اتجاه المواطنين إلى الادخار بدلًا من الشراء بغرض الزينة.

واتفق معه سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، قائلًا إن السبائك الذهبية تشهد إقبالًا خلال العام الجاري، على عكس المشغولات الذهبية التي تعاني ضعف الطلب.

وأوضح زكريا أن المشترين اتجهوا إلى استثمار أموالهم في الذهب بدلًا من إيداعها في البنوك في ظل اعتباره ملاذًا آمنًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائض مالي لدى المواطنين يسمح بالإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية.

