خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:50 م 26/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار الأسماك سعر الذهب

