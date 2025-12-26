كامل الوزير يتوجه لجيبوتي لتعزيز التعاون المشترك في الصناعة والنقل

توجه صباح اليوم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة على رأس وفد رسمي يضم عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل ودعم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المجالات.

ومن المخطط، أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جيبوتي الشقيقة وزيارة عدد من المشروعات والموانئ بالإضافة إلى حضور فعاليات توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات، مؤكدا على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.