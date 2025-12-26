دولة التلاوة.. وزارة الأوقاف تشوق الجمهور بهذا الفيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، برومو قصير يتضمن مشاهد مختارة من تلاوات المتسابقين في برنامج دولة التلاوة، خلال الحلقة الـ13 من البرنامج.

وعلقت الأوقاف، على البرومو قائلة: الجمال يتصاعد مع دولة التلاوة.. انتظرونا الليلة".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنه من المقرر عرض البرنامج المسجل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر البث المباشر التي توفره الأوقاف، عبر منصاتها المختلفة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر للحلقة الـ13 من برنامج دولة التلاوة عن طريق الضغط هنا.

