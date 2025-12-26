ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأرز، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.85 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 62.8 جنيه، بزيادة 5.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.35 جنيه، بزيادة 4.63 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.38 جنيه، بزيادة 4.42 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.48 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.2 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 72.5 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.67 جنيه، بزيادة 7.46 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.58 جنيه، بزيادة 19.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.62 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24.5 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.5 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.67 جنيه، بتراجع 20.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.22 جنيه، بتراجع 5.05 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.43 جنيه، بزيادة 2.97 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 116.24 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.