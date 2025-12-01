مصر وعمان تبحثان تعزيز التعاون في صناعات الهيدروجين

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية الافتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر، التي تنظّمها وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة "هيدروجين عمان" في العاصمة مسقط.

وضمت الجلسة وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، ولويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الخليج.

رؤية مصر للهيدروجين الأخضر

أكد الوزير أن مصر تعمل على تطوير حزم حوافز قوية لجذب الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي للهيدروجين، والمساهمة بنحو 8% من السوق العالمي بإنتاج يقدر بنحو 10 ملايين طن سنويا خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا يمنحها ميزات تنافسية قوية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.

لفت الوزير إلى الدور المحوري لقناة السويس في سلاسل توريد الهيدروجين، إضافة إلى ما تملكه المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية مؤهلة لدعم صناعات الطاقة الخضراء وتموين السفن بالوقود النظيف.

شراكات دولية لتعزيز صناعة الهيدروجين

شدد الوزير على أهمية الشراكة مع الدول ومزودي التكنولوجيا وتأمين عقود شراء طويلة الأجل، مؤكدًا حرص مصر على توسيع التعاون مع سلطنة عمان التي تعد مركزًا مهمًا لإنتاج الهيدروجين المتجه إلى آسيا، بينما تعمل مصر على أن تكون البوابة الرئيسية للأسواق الأوروبية.

واستعرض الوزير مساهمة قطاع البترول في دعم ملف الهيدروجين وفق المحاور الست الاستراتيجية، مشيراً إلى

تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمجمع موبكو بدمياط بالتعاون مع "سكاتك" و"يـارا"، وتسريع استكشاف وإنتاج البترول والغاز لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خلال مرحلة الانتقال الطاقي، والتوسع في التعدين لتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الهيدروجين.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 لتوفير كميات من الغاز لصناعات القيمة المضافة.

وأكد الوزير أن التعاون الدولي يمثل محورًا أساسيًا لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين وتحقيق استدامته، مشيرًا إلى حرص مصر على بناء شراكات واسعة في هذا الملف.