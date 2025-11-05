اتفاقية ثلاثية لتطوير مشروعات استراتيجية بمصر في الطاقة المتجددة

أعلنت منصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وإنفنيتي باور، للطاقة المتجددة توقيع اتفاقيات تكميلية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة لتوليد 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات/ساعة.

وبحسب بيان شركة حسن علام اليوم، فإن هذا المشروع هو الثاني لمنصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق حيث حضر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمضي قُدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تركز على تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على بدائل الوقود التقليدي.

وتُمثل هذه الخطوة دفعة قوية نحو تحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية من خلال اعتماد أحدث تقنيات التخزين المتقدمة.

بموجب الاتفاقيات الموقّعة، يتولى التحالف تطوير عدد من المشاريع الاستراتيجية تشمل محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان بمخطط الوصول للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2026 مدعومة بوحدة تخزين كهربائي باستخدام البطاريات بسعة 120 ميجاوات ساعة.

إلى جانب إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات وسعة تخزين تبلغ 600 ميجاوات ساعة بمخطط الوصول للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2027 .

وتضم حاليًا محفظة منصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق مشروعات قائمة تبلغ 2.3 جيجاوات، وتتوقع التشغيل على مراحل يبدأ في الربع الثالث من عام 2026 وينتهي في الربع الثالث من عام 2027 بقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار دولار.

إلى جانب مشاريع قيد التطوير بقدرة 1.65 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، تشمل 350 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1.3 جيجاوات من طاقة الرياح.