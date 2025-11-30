إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:40 م 30/11/2025

سعر الذهب..

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 30-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3763 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4838 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5645 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200626 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 322550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.97% إلى نحو 4239 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

