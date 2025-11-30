إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:24 ص 30/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بمنتصف تعاملات السبت 29-11-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6440 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4830 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2683 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 200308 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا، أمس الجمعة بنسبة 1.97% إلى نحو 4232 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد الذهب الآن أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب سعر الذهب عالميا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320