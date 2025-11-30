سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بمنتصف تعاملات السبت 29-11-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6440 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4830 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2683 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 200308 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45080 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا، أمس الجمعة بنسبة 1.97% إلى نحو 4232 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.