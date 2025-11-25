بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان، تعزيز التعاون بين مصر وأذربيجان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور "الخان بولوخوف" سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر.

وخلال اللقاء، وفق بيان الوزارة اليوم، أشار طلعت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو 2024 تمثل إطارًا عامًا لمجالات تعاون واعدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدًا بالتطور الذي أحرزته أذربيجان في تحقيق التحول الرقمي.

واستعرض استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمي متكامل، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا لتطوير مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه، أشار رشاد نابييف إلى الجهود المبذولة في أذربيجان لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية لاورقية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الرقمي بين مصر وأذربيجان بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

هذا وقد تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين في مجالات التحول الرقمي، وتطوير التطبيقات التكنولوجية.

كما تم مناقشة آليات التعاون في تشجيع المشاركة في الفعاليات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل المعارض والمؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة وما إلى ذلك والتي تعقد في كلا البلدين.

وتم التأكيد على توجيه القيادة السياسية في البلدين نحو دعم التعاون المشترك، وتم الاتفاق على أن يتسم عام 2026 بتعزيز التعاون على صعيد موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.