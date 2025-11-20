

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تحولات نوعية تجعل العاصمة الجديدة مرشحة بقوة لتكون أول "مدينة صديقة للأطفال" في مصر، مؤكدة أن العاصمة الجديدة أصبحت مرشحة بقوة لتكون أول مدينة مصرية تقام وفق معايير متكاملة صديقة للأطفال.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، أن ما تشهده العاصمة من توسع في حضانات الطفولة المبكرة، وتوفير خدمات داعمة للأسرة العاملة، يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التخطيط العمراني والاجتماعي، ويجعلها نموذجًا جديدًا لبيئة تنمو فيها المدن مع أطفالها وتضع احتياجاتهم في قلب عملية التنمية.



وأشارت إلى أن العاصمة الجديدة تضم حتى الآن ثلاث حضانات “حضانة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وأخرى بوزارة العدل، وثالثة تتبع إحدى مؤسسات المجتمع المدني"،



وأضافت الوزيرة أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني لإنشاء حضانات إضافية داخل الحي الحكومي وفي محيطه، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأن خدمات الطفولة المبكرة ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان استقرار الأسر العاملة وتحسين بيئة العمل وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن العاصمة الجديدة، بما تتميز به من تخطيط عمراني واسع وشوارع آمنة ومساحات خضراء وبنية تحتية ذكية، توفر البيئة المثالية لنموذج "المدينة الصديقة للأطفال"ز



وأكدت أن توافر الحضانات داخل مقار الوزارات يجعل الموظف أكثر استقرارًا، ويمنح الأسرة شعورًا بالطمأنينة على أطفالها، ويقلل الأعباء اليومية التي تتحملها الأمهات العاملات، ويسهم في رفع كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية.



وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه "في هذا اليوم يجب أن نتذكر معًا أن الاستثمار في الطفل ليس مسؤولية قطاع واحد أو جهة بعينها، بل هو التزام مجتمع كامل يؤمن بأن السنوات الأولى من العمر هي المرحلة التي يتشكل فيها الوعي، وتُبنى فيها الشخصية، وتتكون فيها ملامح المستقبل".







الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي نفذته الوزارة خلال 118 يومًا – يقدم صورة دقيقة لواقع الخدمة في مصر، أظهر أن هناك 48,225 حضانة تضم 133,375 فصلًا، ويعمل بها أكثر من 254 ألف عامل وعاملة، بينما بلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا 1.7 مليون طفل بنسبة تغطية 17.3%، وبنسبة إشغال 61% من الطاقة الاستيعابية، وعدد الأطفال في الفئة العمرية " 3-4" الملحقين بالحضانات يصل إلى 1.5 مليون طفل بنسبة 31% من إجمالي الأطفال في مصر.



وأضافت وزيرة التضامن أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى التوسع في خدمات الحضانات داخل المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.



كما تقدم الوزارة عددا من الخدمات الأخرى لرعاية الطفولة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لأسر برنامج " تكافل"، والذي يستهدف أطفال أسر "تكافل" أقل من سنتين، حيث يوجد 55,345 طفلا مشمولين بالدعم ضمن عدد من الأسر "تقريبا 53 ألف أسرة".



كما تم مأسسة برنامج أطفال بلا مأوى داخل فريق التدخل السريع، ويتم جذب الأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية أو إعادة دمجهم بالأسر، ويعمل فى جميع محافظات مصر ،حيث تم التعامل مع عدد ٢٤٥٠٠ طفل بلا مأوى.



وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "أنا موهوب" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف، بهدف اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال الملتحقين بأندية الطفل(320 ناديًا) ومراكز مكافحة عمل الأطفال (12 مركزًا في 9 محافظات)، وتوجيه تلك المواهب نحو المسار الصحيح.



كما تهدف المبادرة إلى تنشيط أندية الطفل وزيادة أعدادها، وقد انطلقت المرحلة الأولى في 6 محافظات تشمل: القاهرة (خاصة في مناطق بدائل العشوائيات)، الغربية،الإسكندرية، مرسى مطروح، المنيا، وشمال سيناء.