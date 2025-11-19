4 أسباب تقفز بسعر الذهب اليوم بمصر

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الترقب التي تسبق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالتزامن مع زيادة المؤشرات الدالة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لما تم نشره على "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية صعدت بنحو 70 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 5490 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، كما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 28 دولارًا ليستقر عند 4109 دولارات.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6274 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4706 جنيهات، مع استقرار سعر الجنيه الذهب عند مستوى 43620 جنيهًا دون تغيير يُذكر.

موجة خسائر في أسواق الأسهم تعزز الإقبال على الملاذات الآمنة

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في وقت تتعرض فيه أسواق الأسهم العالمية لخسائر متتالية، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعًا لليوم الرابع على التوالي، متأثرًا بمخاوف المستثمرين بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما عزّز الاتجاه نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

يأتي هذا التحول قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي وتقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيتم نشره غدًا الخميس، بعد تأجيله نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير، ويتوقع المستثمرون أن تقدم تلك البيانات إشارات حاسمة حول مستقبل سياسة الفائدة الأمريكية.

شكوك متزايدة بشأن قرار الفائدة في ديسمبر

وعلى الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فإن رئيس المجلس جيروم باول أكد أن اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة في ديسمبر ما زال "غير محسوم"، مما أحدث موجة من الحذر في الأسواق.

ومع انقسام مسؤولي الفيدرالي بين مخاطر التضخم ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي، تراجعت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 46.6% وفق تقديرات أداة "CME FedWatch"، مقارنة بنسبة 62.9% المسجلة الأسبوع الماضي.

ترقب لاختيار رئيس جديد للفيدرالي

وفي سياق متصل، قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إن إدارته بدأت بالفعل سلسلة مقابلات لاختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن عملية الاختيار ستحسم قبل نهاية العام.

الذهب بين دعم المخاطر وضغط السياسة النقدية

ويحافظ الذهب على زخمه الصاعد مدعومًا بتراجع شهية المخاطرة في الأسواق ومخاوف المستثمرين من التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا.

ومع ذلك، تبقى توقعات السياسة النقدية للفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل انتظار المستثمرين لمحضر اجتماع أكتوبر الذي قد يوضح مسار الفائدة حتى نهاية العام.

