بقيمة 700 مليون دولار.. أمريكا تزود تايوان بمنظومة صواريخ دفاعية



وكالات

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بيع منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة لتايوان بقيمة 700 مليون دولار تقريبا تم اختبارها في أوكرانيا في ثاني صفقة أسلحة أمريكية لتايوان خلال أسبوع.

كانت الولايات المتحدة ذكرت العام الماضي، أن تايوان ستتسلم 3 صواريخ دفاع جوي متوسطة المدى "ناسامز" من صنع شركة "آي.تي.إكس" ضمن صفقة أسلحة بملياري دولار.

وهو سلاح جديد بالنسبة لتايوان، إذ لا يوجد في المنطقة الآن سوى أستراليا وإندونيسيا اللتين تشغلانه فقط.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، إن الشركة حصلت على عقد ثابت السعر لشراء وحدات "ناسامز"، وتشير تقديرات إلى أن العمل سيكتمل في فبراير 2031.

ولم ترد (آر.تي.إكس) بعد على طلب التعليق.

ويوفر نظام ناسامز، الذي استخدم في أوكرانيا لصد الهجمات الروسية، دفعة قوية في قدرات الدفاع الجوي التي تصدرها الولايات المتحدة إلى تايوان مع تزايد الطلب عليها.

ووافقت الولايات المتحدة يوم الخميس على بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار طائرات أخرى لتايوان مقابل 330 مليون دولار، في أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، مما أثار غضب بكين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الجمعة الماضي، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية، وتحث الولايات المتحدة على وقف تسليح منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية الساعية إلى ما يُسمّى "استقلال تايوان" وعن دعمها".

وأضاف: "الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة"، مؤكدا أن مسألة تايوان هي في صلب المصالح الأساسية للصين، وتشكل خطًا أحمر في العلاقات الصينية.

وشدد على أن بكين ستتخذ كل الإجراءات القضائية دفاعًا عن سيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها.

ويعزز الجيش التايواني قدراته العسكرية لتحسين سبل التصدي لأي هجوم من الصين، التي تعتبر الجزيرة أرضا تابعة لها، من خلال جهود مثل بناء غواصات خاصة للدفاع عن خطوط الإمداد البحري الحيوية.

وتلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مما يثير غضب بكين المستمر.

وترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين بالسيادة على الجزيرة، وفقا للغد.