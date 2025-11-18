"ديلويت للابتكار" تخطط لضخ 80 مليون دولار خلال 3 في مصر

يخطط مركز ديلويت للابتكار في القاهرة لضخ 80 مليون دولار إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 110 مليون دولار.

يقدّم مركز ديلويت للابتكار حلولًا متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، والتقنيات المؤسسية، والأمن السيبراني، ليكون منصة رائدة في تنفيذ برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر قطاعات متعددة تشمل المالية، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والقطاع العام، وخدمات الأعمال العالمية (GBS)، موفرًا للكفاءات المصرية خبرة عملية عالمية، ومعيدًا تعريف مكانة مصر الريادية في قيادة الابتكار الرقمي عالميًا.

كما يواصل مركز ديلويت للابتكار التميز كوجهة مفضلة للمواهب، حيث يعمل على ترسيخ ثقافة عمل شاملة وعالية الأداء تمكن الموظفين من الازدهار وتحقيق أقصى إمكاناتهم.

وقال هاني جرجس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز ديلويت للابتكار، إن مركز ديلويت للابتكار نقطة تحول استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لمصر وركيزة أساسية لرؤية ديلويت الإقليمية في التكنولوجيا والابتكار

وقال أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للعمليات لمركز ديلويت للابتكارإننا نعمل على دمج وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، لتقديم حلول عملية تحقق نتائج ملموسة.

وتشمل هذه الحلول الأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية والترحيل الآمن للسحابة وتحديث البنية التحتية الرقمية.