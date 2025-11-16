وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر وتتفقد سير العمل

التضامن: عدد الأطفال الملحقين بالحضانات في مصر نحو 1.7 مليون طفل

أجرت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، زيارة إلى المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة وسط البلد، حيث كان في استقبالها أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد سير العمل بالبنك، ولقاء العاملين بمختلف الإدارات داخله، وذلك للاطمئنان على سير العمل،وتقديم كافة الخدمات للعملاء المترددين على البنك.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي عددا من العملاء والمواطنين المترددين على البنك، واستمعت إلى مطالبهم، موجهة بسرعة العمل على تلبية تلك المطالب.

وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية بالبنك، موجهة ببذل قصارى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم عددا من الخدمات لشريحة كبيرة من المواطنين .