ما مصير سعر الذهب في مصر بعد خفض المركزي سعر الفائدة؟

توقع خبراء الذهب خلال حديثهم "مصراوي" ارتفاع أسعار الذهب بعد قرر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، اليوم.

وأشاروا إلى أن تراجع العائد على الودائع البنكية سيدفع شريحة من المدخرين للبحث عن بدائل ادخارية ويأتي الذهب في مقدمتها، بما يزيد الطلب عليه ويرفع أسعاره.

خفض البنك المركزي للمرة الخامسة خلال 2025 أسعار الفائدة 1% في اجتماع اليوم إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيدفع جزءًا من أصحاب الودائع البنكية إلى البحث عن أوعية ادخارية بديلة، مما سينعكس على زيادة الطلب على الذهب وبالتالي ستزداد الأسعار.

وأوضح منيب أن خفض الفائدة بنسب كبيرة سيجعل بعض المواطنين الذين يحتفظون بأموالهم كادخار طويل الأجل يعيدون النظر في اختياراتهم ويتجهون لشراء الذهب، خاصة أنه حقق ارتفاعًا بنحو 71% خلال عام واحد، مما يجعله بديلًا مطروحًا أمام المدخرين.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه لن يشمل جميع المودعين، موضحًا أن من يعتمدون على العوائد الشهرية من الودائع البنكية لن يتجهوا إلى الذهب، باعتباره أصلًا غير مُدر للربح ولا يحقق دخلًا شهريًا.

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة توجه بعض المستثمرين إلى بيع الشهادات والأوراق المالية والاستثمار في الذهب، مما يزيد الطلب ويرفع الأسعار.

